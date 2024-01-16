У подмосковного школьника оторвалась часть кости во время тренировки

В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу поступил 15-летний подросток, пренебрегший разминкой. В результате чего у него отломилась часть бугристости большеберцовой кости. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области во вторник, 16 января.

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Все началось с того, что подросток поступил с жалобами на боль в колене. Исследование показало, что у школьника произошел отрыв фрагмента кости в месте прикрепления сухожилия. Выяснилось, что перед занятием спортом он не размялся, что и привело к травме.

— Отрыв бугристости большеберцовой кости — это тяжелая травма, которая требует обязательного хирургического лечения для восстановления полноценного объема движений нижней конечности, — подчеркнул заведующий травматолого-ортопедическим отделением Сергей Катин.

Сначала хирурги зафиксировали винтами отломки кости, а также подшили связку рассасывающимся швом. После восстановления подростку удалили металлические конструкции. В дальнейшем ему предстоит долгая реабилитация.