В Тюмени экстренно сел летевший в Челябинск пассажирский самолет

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), выполнявший рейс Ханты-Мансийск — Челябинск, совершил вынужденную посадку в Тюмени. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика пишет РИА Новости.

© Unsplash

По данным «ЮТэйр», в самолете сработал индикатор регулировки температуры в салоне.

«Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени», - пояснили в авиакомпании.

Там также отметили, что все пассажиры были оперативно доставлены в Челябинск резервным бортом. Задержка в пути составила несколько часов.

Ранее Boeing 737 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс Нью-Йорк — Ташкент, экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за буйного пассажира.