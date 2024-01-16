В Тюмени экстренно сел летевший в Челябинск пассажирский самолет
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), выполнявший рейс Ханты-Мансийск — Челябинск, совершил вынужденную посадку в Тюмени. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика пишет РИА Новости.
По данным «ЮТэйр», в самолете сработал индикатор регулировки температуры в салоне.
«Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени», - пояснили в авиакомпании.
Там также отметили, что все пассажиры были оперативно доставлены в Челябинск резервным бортом. Задержка в пути составила несколько часов.
Ранее Boeing 737 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс Нью-Йорк — Ташкент, экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за буйного пассажира.
Также экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7 летевший из Новосибирска в Москву. По информации следователей, а борту произошел помпаж двигателя — это нарушение газодинамической устойчивости, которое сопровождается микровзрывами. В результате происшествия пострадавших не было.