Массовая драка студентов РАНХиГС закончилась поножовщиной

Массовая драка между студентами РАНХиГС в Москве закончилась поножовщиной, пострадали два человека, более 10 доставлены в отдел полиции. ТАСС

Инцидент произошел на Волгоградском конспекте. Между студентами произошел конфликт, переросший в драку. В какой-то момент один из участников ссоры достал нож и ударил им двоих оппонентов. Пострадавших госпитализировали. Вечерняя Москва

Baza сообщает, что после драки полиция задержала 11 человек — среди них только один совершеннолетний. На них составлены административные протоколы по статье 20.1, ч. 1 «Мелкое хулиганство». Также по факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 213, ч. 2 УК РФ «Хулиганство». Одного из зачинщиков разыскивает полиция. News.ru