Трепова сообщила, что выполняла поручения кураторов в надежде уехать на Украину

"8 марта посылка приехала... Гештальт спросил меня: "А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!". Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер. Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу, - рассказала Трепова.