Трепова сообщила, что выполняла поручения кураторов в надежде уехать на Украину
В Петербурге продолжается судебный процесс над Дарьей Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов), которая проходит обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе и гибели военкора Владлена Татарского. Как сообщает РИА Новости, сегодня Трепова дает показания. В частности, она заявила, что конечной целью сотрудничества с украинским журналистом Романом Попковым и его другом по кличке Гештальт для нее был отъезд на Украину.
"Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года. Я переживала из-за проведения СВО, сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала, нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает", - рассказала подсудимая.
Примерно через полгода ей пообещали помочь с переездом и стали давать несложные задания: в частности, потребовалось купить незарегистрированные сим-карты. Позднее Попков познакомил ее с человеком под ником Гештальт, который отправил ей посылку с заминированным бюстом Владлена Татарского.
"8 марта посылка приехала... Гештальт спросил меня: "А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!". Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер. Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу, - рассказала Трепова.
Рассмотрение дела Дарьи Треповой и преподавателя Дмитрия Касинцева, который, по данным следствия, укрывал ее после взрыва, началось 15 ноября.