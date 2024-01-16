Приехавший из Австрии шестилетний мальчик пропал в российском городе
Шестилетний мальчик из Австрии, приехавший в Россию вместе с матерью, пропал в Новосибирске. Об этом сообщил городской портал Ngs.ru.
По сведениям издания, ребенок освоил русский язык. Его мать является уроженкой Сочи, пояснили в пресс-службе управления судебных приставов российского региона.
Предположительно, мать с сыном могли остановиться в Калининском районе, где проживает тетя женщины, или же отправиться к родственникам в Краснодарский край. Других подробностей об исчезновении женщины и несовершеннолетнего иностранного гражданина портал не привел.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал на неделю. Родственница юноши пояснила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда тот выходил из подъезда во Вторчермете. Женщина отметила, что последний раз несовершеннолетнего видели в городе Иваново.