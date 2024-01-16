Приехавший из Австрии шестилетний мальчик пропал в российском городе

Шестилетний мальчик из Австрии, приехавший в Россию вместе с матерью, пропал в Новосибирске. Об этом сообщил городской портал Ngs.ru.

По сведениям издания, ребенок освоил русский язык. Его мать является уроженкой Сочи, пояснили в пресс-службе управления судебных приставов российского региона.

Предположительно, мать с сыном могли остановиться в Калининском районе, где проживает тетя женщины, или же отправиться к родственникам в Краснодарский край. Других подробностей об исчезновении женщины и несовершеннолетнего иностранного гражданина портал не привел.