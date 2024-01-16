Момент падения самолета на трассу в Чили попал на видео

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Пилот легкомоторного самолета, занимавшегося тушением пожара в Чили, погиб в результате крушения воздушного судна. Об этом сообщила Национальная корпорация лесного хозяйства страны (CONAF).

"В коммуне Талька (область Мауле - прим. ТАСС) во время работ по тушению пожара произошла авиакатастрофа. <...> Подтверждена смерть Фернандо Соланса, испанца по национальности, пилота самолета модели Turbo Trush, эксплуатируемого авиакомпанией Air Andes SPA, которая предоставляла услуги CONAF", - говорится в заявлении.

В CONAF добавили, что в результате катастрофы также получили различные травмы три человека.