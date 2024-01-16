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МО РФ: ПВО нейтрализовала 12 дронов ВСУ в Воронежской и Белгородской областях

В течение ночи вторника российские средства ПВО нейтрализовали 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Раскрыты подробности о перехваченных БПЛА над Воронежем и Белгородом
© РИА Новости

В ведомстве уточняют, что в Воронежской области пять дронов были уничтожены, еще три перехвачены. Над территорией Белгородской области перехвачены четыре БПЛА.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что обломки нейтрализованного беспилотника ВСУ попали в жилую квартиру в доме в Советском районе Воронежа. Пострадала маленькая девочка. На балконе многоэтажки произошло возгорание. В нескольких домах выбиты окна. В городе введен режим ЧС

В Воронеже ввели режим ЧС.

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Минобороны России
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