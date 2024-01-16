Раскрыты подробности о перехваченных БПЛА над Воронежем и Белгородом

В течение ночи вторника российские средства ПВО нейтрализовали 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточняют, что в Воронежской области пять дронов были уничтожены, еще три перехвачены. Над территорией Белгородской области перехвачены четыре БПЛА.