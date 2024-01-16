Раскрыты подробности о перехваченных БПЛА над Воронежем и Белгородом

В течение ночи вторника российские средства ПВО нейтрализовали 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточняют, что в Воронежской области пять дронов были уничтожены, еще три перехвачены. Над территорией Белгородской области перехвачены четыре БПЛА.
Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что обломки нейтрализованного беспилотника ВСУ попали в жилую квартиру в доме в Советском районе Воронежа. Пострадала маленькая девочка. На балконе многоэтажки произошло возгорание. В нескольких домах выбиты окна. В городе введен режим ЧС