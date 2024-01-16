Тело погибшей россиянки в Турции отправили в Москву

Там добавили, что в РФ проведут повторное вскрытие и похороны. Турецкая сторона, в свою очередь, завершила медицинские экспертизы, но не раскрыла подробности результатов вскрытия.

12 января российская туристка Надежда Ярыгина была найдена мертвой в турецком городе Кемер. Известно, что ее предполагаемым убийцей мог стать местный гид по имени Николос. Рядом с телом Ярыгиной были обнаружены пустые упаковки снотворного и алкогольные бутылки. Правоохранительные органы Анталии начали расследование этого случая. Появившаяся информация о том, что россиянку убил местный гид, оказалась искаженной, считает волонтер Анастасия, которая помогала в поисках тела. Она рассказала, что Надежда познакомилась с гидом на вилле, где он проживал со своими родителями. Гид впоследствии также присоединился к поискам и активно помогал спасателям, передает Life.