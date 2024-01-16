В МЧС назвали возможную причину пожара в ресторане в Улан-Удэ

Пожар в ресторане "Бир хаус" в Улан-Удэ мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации систем вентиляции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар возник днем 15 января, ближе к ночи его потушили на площади 525 кв. м. Пострадавших нет. В тушении были задействовано силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по второму номеру вызова - 40 человек, 13 единиц техники. По факту пожара организована проверка, сообщили в прокуратуре Бурятии.