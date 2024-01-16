Ангарского маньяка этапировали из Иркутска в Мордовию

«Ангарский маньяк» Михаил Попков был этапирован из Иркутска в Мордовию, где он продолжит отбывать наказание. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

«Осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — сообщается в telegram-канале прокуратуры.

Там добавили, что вступил в законную силу приговор, вынесенный Михаилу Попкову. Он был признан виновным в серийных убийствах трех женщин и осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, заключили в прокуратуре.