В Воронеже провели эвакуацию жильцов дома после атаки БПЛА

Жильцов дома в Советском районе Воронежа эвакуировали после атаки беспилотных летательных аппаратов войск Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы города Вадима Кстенина.

Он рассказал, что для эвакуированных из опасной зоны людей в Советском районе открыли располагающуюся рядом школу, там граждане могут согреться. Все оперативные службы уже прибыли на место и ведут свою работу. Кстенин обратился к гражданам с просьбой не мешать профессионалам, а также не подходить к осколкам и обломкам. Мэр заверил, что по итогу работы с повреждениями будут предприняты дальнейшие решения.

По его словам, последствия атаки будут устранены, а люди вернутся домой, как только это станет безопасно.