В Воронеже провели эвакуацию жильцов дома после атаки БПЛА
Жильцов дома в Советском районе Воронежа эвакуировали после атаки беспилотных летательных аппаратов войск Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы города Вадима Кстенина.
Он рассказал, что для эвакуированных из опасной зоны людей в Советском районе открыли располагающуюся рядом школу, там граждане могут согреться. Все оперативные службы уже прибыли на место и ведут свою работу. Кстенин обратился к гражданам с просьбой не мешать профессионалам, а также не подходить к осколкам и обломкам. Мэр заверил, что по итогу работы с повреждениями будут предприняты дальнейшие решения.
По его словам, последствия атаки будут устранены, а люди вернутся домой, как только это станет безопасно.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотных аппаратов Украины над Воронежем. Повреждения выявлены в нескольких домах. Глава региона также сообщил, что в ходе инцидента пострадала девочка 2013 года рождения, однако ей оперативно оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. В Министерстве обороны РФ подтвердили, что над Воронежской областью сбиты три украинских дрона.