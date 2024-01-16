В Минобороны назвали причину взрывов в Воронеже

Минобороны: три украинских беспилотника сбиты над Воронежской областью
В Минобороны России заявили, что над территорией Воронежской области средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника.
«16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над Воронежем была отражена атака украинских БПЛА.