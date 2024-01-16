В Минобороны назвали причину взрывов в Воронеже

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Минобороны: три украинских беспилотника сбиты над Воронежской областью

В Минобороны России заявили, что над территорией Воронежской области средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника.

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© РИА Новости

«16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над Воронежем была отражена атака украинских БПЛА.

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Александр Гусев
Минобороны России