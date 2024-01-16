Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) выпустили из спецприемника, в котором он провел 25 суток из-за двух арестов после «голой» вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом рассказал адвокат исполнителя.

«Рэпер Vacio вышел из спецприемника спустя десять суток второго административного ареста. Все это время Васильев был душкой — правил не нарушал», — передает telegram-канал Mash слова адвоката. В

В Москве 20 декабря прошла вечеринка, организованная телеведущей Анастасией Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio посетил мероприятие в одном носке на половом органе. После чего силовики арестовали молодого человека на 15 суток, а по окончанию срока ему назначили еще один административный арест на десять суток. Будучи заключенным, Васильев покаялся за свой поступок.