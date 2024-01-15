Пьяный россиянин разгромил ювелирный магазин и пытался похитить украшения

В Якутии сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил дверь в торговом центре и пытался ограбить ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в ночь на 15 января в Якутске, нетрезвый местный житель разбил стеклянную входную дверь в торговом центре, проник в помещение ювелирного магазина и попытался похитить украшения.