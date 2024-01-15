Под обстрел ВСУ попало село Сушаны Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительной информации, обстрел частично повредил несколько административных зданий и нарушил энергоснабжение. На место ЧП прибыли экстренные и оперативные службы.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что БПЛА Украины попал в реанимобиль в поселке Гольмовском Никитинского района Горловки в ДНР. Отмечается, что в результате инцидента фельдшер и сотрудник энергопоставляющей организации погибли. Еще трое медиков получили ранения.