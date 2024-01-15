Под обстрел ВСУ попало село Сушаны Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По предварительной информации, обстрел частично повредил несколько административных зданий и нарушил энергоснабжение. На место ЧП прибыли экстренные и оперативные службы.
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Ранее сообщалось, что БПЛА Украины попал в реанимобиль в поселке Гольмовском Никитинского района Горловки в ДНР. Отмечается, что в результате инцидента фельдшер и сотрудник энергопоставляющей организации погибли. Еще трое медиков получили ранения.
До этого украинские военные атаковали село Тишанка в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, повреждения получил инфраструктурный объект электроснабжения, из-за чего без электричества остались около 50 домов.