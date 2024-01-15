Стали известны подробности нападения школьницы со скальпелем на учителя

Ученица школы № 21 в Москве сначала напала на одноклассницу, а потом достала скальпель и стала угрожать учителю, рассказал в разговоре с NEWS.ru один из учеников образовательного учреждения. Он не смог подтвердить информацию о госпитализации нападавшей в психлечебницу после инцидента.

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Произошло это на днях, школа № 21. Девочка напала на одноклассницу, а потом на учителя. По школе ходили слухи, что она психически нездорова, так что могла ударить и без причины, — сказал собеседник.

Он отметил, что не знает, точно ли школьницу увезли в психиатрическую лечебницу после инцидента, но с того дня он в школе ее не видел. Ученик добавил, что школьницу зовут то ли Маша, то ли Яна.

Ранее Telegram-канала «Москва Live» сообщил о нападении школьницы на учителя в Москве. По его данным, сначала девочка напала на одноклассницу и принялась ее душить, дети испугались и позвали на помощь учительницу. После этого, как сообщает канал, нападавшая достала из-под футболки скальпель и стала угрожать учителю. Как утверждается в публикации, позднее ее доставили в психлечебницу.