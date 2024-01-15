Трепова* боялась расправы в случае отказа передать статуэтку

Дарья Трепова*, обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, опасалась, что ее могут убить. О своих страхах она сообщила подруге, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Переписка была представлена на очередном судебном заседании.

«Если я умру, то перепиши мою недвижимость на родственников. Я думаю, что меня посадят. Помолись за меня, чтобы я спокойно отдала бюст и уехала», — написала Трепова.

Подруга пояснила, что девушка планировала после завершения миссии покинуть Россию и отправиться в Турцию или Узбекистан, так как опасалась, что с ней расправятся.

По ее словам, Трепова не знала точно о содержимом статуэтки, полагала, что в ней подслушивающее устройство.

Экспертная группа ранее, отметили журналисты, обнаружила следы взрывчатого вещества в московской квартире, которую снимала Дарья.