В трех российских регионах произошло землетрясение

Сейсмособытие произошло в 20:52 по местному времени (15:52 по Москве). Эпицентр землетрясения, по предварительной информации, пришелся на север Байкала — Забайкальский национальный парк. В Баргузине сила толчков составила 5,5 балла, в Иркутске — 3 балла, передает портал Zab.ru.