Сильное землетрясение произошло в районе озера Байкал

В Бурятии в районе озера Байкал произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, толчки зафиксировали в 58 километрах северо-западнее села Сахули Курумканского района. Землетрясение также ощутили жители Баргузинского и Северо-Байкальском районов, Северобайкальска и Улан-Удэ. Предварительно, жертв и разрушений нет.

Ранее, 27 декабря 2023 года, вблизи озера Байкал также произошло землетрясение магнитудой 5,1. Интенсивность толчков составила 7 баллов в эпицентре, который находился в 115 километрах от поселка Магистральный. Их почувствовали жители Усть-Кута, Иркутска и Магистрального в Иркутской области, а также бурятского Северобайкальска.