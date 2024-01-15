На Сахалине возле детского сада произошла перестрелка
На Сахалине произошла перестрелка возле детского сада «Аленький цветочек». Два человека пострадали, пишет «Комсомольская правда. Сахалин».
Инцидент произошел на 50 лет ВЛКСМ, 6. Четверо мужчин вступили в словесную перебранку, которая позже переросла в драку.
Двое мужчин в ходе потасовки достали оружие и произвели выстрелы. После этого они продолжили борьбу с одним из оппонентов, но использовали пистолеты как холодное оружие, для нанесения более тяжелых ударов. Затем двое вооруженных участников конфликта сели в машину и скрылись.
Очевидцы рассказали, что слышали несколько выстрелов в районе конфликта. Полиция начала расследование, ведет розыск преступников.
По предварительным данным, причиной конфликта стала личная неприязнь между участниками потасовки.