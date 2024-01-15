На Сахалине возле детского сада произошла перестрелка

Инцидент произошел на 50 лет ВЛКСМ, 6. Четверо мужчин вступили в словесную перебранку, которая позже переросла в драку.

Двое мужчин в ходе потасовки достали оружие и произвели выстрелы. После этого они продолжили борьбу с одним из оппонентов, но использовали пистолеты как холодное оружие, для нанесения более тяжелых ударов. Затем двое вооруженных участников конфликта сели в машину и скрылись.