В Новосибирске спасателей вызвали из-за вони в квартире

Жители Новосибирска сочли вонь, доносившуюся из квартиры, поводом для вызова спасателей. Об этом сообщается на странице экстренных служб в соцсети «ВКонтакте».

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Хозяйка проблемного жилья на стук соседей не реагировала, однако приезд спасателей, которых вызвали жители дома, заставил собственницу открыть дверь. Источником неприятного запаха стали антисанитарные условия в квартире.