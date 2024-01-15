Российский суд выдворил троих граждан Сирии

Октябрьский районный суд Мурманска вынес решение о выдворении из России троих граждан Сирии, пытавшихся попасть в Европу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Иностранцев оштрафовали на две тысячи рублей каждого, признав виновными по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение режима пребывания в России»).

Такое же постановление было принято Кольским районным судом в отношении двух граждан Индии и одного гражданина Ирака.