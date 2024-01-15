В израильском городе автомобиль наехал на прохожих

В израильском городе Раанана автомобиль наехал на прохожих. В результате инцидента пострадали как минимум 14 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.

Как пишет Newsru.co.il, автомобиль сбил людей на углу улиц Ахуза и Дерех Иерушалаим. Портал со ссылкой на службу «Маген Давид Адом» сообщает, что ранения и травмы получили 14 человек: женщина около 70 лет находится в критическом состоянии, состояние 34-летнего мужчины и 16-летнего молодого человека оценивается как тяжелое. Также отмечается, что восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, трое получили легкие травмы.

Некоторые СМИ отмечают, что в результате инцидента пострадали 19 человек. Уточняется, что раненые были госпитализированы в местные больницы.

«Судя по имеющейся информации, речь идет о теракте», — говорится в публикации.

По данным портала, одного из террористов удалось ликвидировать. В настоящее время информация уточняется.

Напомним, что 7 октября движением ХАМАС была совершена атака на приграничные районы Израиля. В ответ на это израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа, которая продолжается до сих пор.