Москвичка отдала мошенникам семь миллионов рублей и заложила квартиру

Россиянка лишилась семи миллионов рублей и заложила свою квартиру после того, как пообщалась с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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66-летней москвичке позвонила женщина и представилась сотрудником службы поддержки оператора сотовой связи. Неизвестная рассказала, что у пенсионерки истекает срок действия договора пользования услугами и для его продления нужно сообщить ей код из СМС. Россиянка выполнила все указания собеседницы. Через некоторое время с ней связалась «сотрудница банка», сообщившая, что с расчетного счета ее пенсионной банковской карты были похищены деньги. Неизвестная добавила, что, для того чтобы обезопасить свои средства, пенсионерка должна выполнять все указания сотрудников «службы безопасности банка». Помимо этого, фейковая сотрудница поинтересовалась у москвички, есть ли у той счета в других кредитных организациях.

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Вскоре после этого женщине позвонил еще один лжесотрудник банка и убедил ее взять два кредита, снять все свои сбережения со счетов и отдать мошенникам более 1,2 миллиона рублей. Однако на этом аферисты не остановились: они заявили, что злоумышленники выставили квартиру москвички на продажу с целью использования ее аккаунта на интернет-портале, и, для того чтобы помочь женщине спасти свою недвижимость, с ней свяжутся «сотрудники правоохранительных органов». В результате лжеследователь, который связался с россиянкой, предложил ей срочно оформить кредит под залог жилья, заверив, что в этом случае никто не сможет продать квартиру с обременением. Испуганная женщина поверила неизвестному и обратилась в коммерческую компанию за выдачей такого кредита. Несмотря на то что сотрудники организации пытались отговорить пенсионерку от его оформления, в итоге ей удалось оформить договор займа с частным лицом.

Всю полученную сумму — примерно 5,7 миллиона рублей — россиянка перевела на указанные мошенниками счета. Общий ущерб составил более 6,9 миллиона рублей. В данный момент преступников ищут.