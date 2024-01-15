Москвичка перевела мошенникам деньги «по совету» Ивана Янковского

Жительница Москвы перевела злоумышленникам 263 тысячи рублей. Она утверждает, что увидела в социальных сетях рекламу инвестора от актера Ивана Янковского, после чего перевела мошенникам указанную сумму, передает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что зафиксировать прибыль пострадавшей не удалось.

«24-летняя Валерия наткнулась на пост Янковского в начале декабря. Актер рекомендовал хорошего инвестора, и Валерия решила довериться. Девушка перешла в аккаунт, нашла контакты и связалась с финансовыми волшебниками уже в "Телеграме"», - говорится в публикации канала.

Подчеркивается, что на первом этапе она выделила на указанные цели 50 тысяч рублей. Через месяц ей заявили, что ее сумма увеличилась до 522 тысяч рублей. Мошенники потребовали оплатить комиссию – она нужна была якобы для выведения средств.

Перевод денег девушка осуществляла три раза. Общая сумма переводов составила более 250 тысяч рублей, отмечает канал. Он обратил внимание на то, что суммы переводились каждый раз на новые карты. Когда «инвесторы» попросили перевести финальную сумму в 127 тысяч рублей, Валерия заподозрила их в мошенничестве, после чего обратилась в полицию.

Как уточняется, следователям она рассказала, что видела пост Янковского у него в аккаунте. Однако, как пишет канал, «девушка могла наткнуться на отфотошопленную картинку».