На Пхукете колумбиец украл у россиянки сумку и попался полиции

На острове Пхукет в Таиланде колумбиец на мотоцикле украл у россиянки сумку и поехал за марихуаной. Об этом сообщает Khaosod English.

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По информации издания, инцидент произошел 12 января, когда 35-летняя российская туристка возвращалась из круглосуточного магазина домой. Грабитель на мотоцикле вырвал у нее из рук сумку, а затем скрылся.

После произошедшего женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и задержали подозреваемого в краже колумбийца. Сообщается, что после похищения сумки он отравился в магазин за марихуаной.