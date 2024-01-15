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Колумбиец украл сумку у российской туристки на Пхукете и поехал за марихуаной

На острове Пхукет в Таиланде колумбиец на мотоцикле украл у россиянки сумку и поехал за марихуаной. Об этом сообщает Khaosod English.

На Пхукете колумбиец украл у россиянки сумку и попался полиции
© Газета.Ru

По информации издания, инцидент произошел 12 января, когда 35-летняя российская туристка возвращалась из круглосуточного магазина домой. Грабитель на мотоцикле вырвал у нее из рук сумку, а затем скрылся.

После произошедшего женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и задержали подозреваемого в краже колумбийца. Сообщается, что после похищения сумки он отравился в магазин за марихуаной.

При обыске в номере отеля, где проживал колумбиец, полиция обнаружила сумку, наушники, российские водительские права, три банкноты, серебряные ожерелье и кольцо. Мужчине выдвинули обвинения в краже с использованием транспортного средства.

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