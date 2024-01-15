В Петербурге пассажиры-безбилетники побили 59-летнюю женщину-кондуктора

«Пострадавшая пояснила, что она работает кондуктором и у дома 83 по улице Дунайской, около метро «Дунайская», у неё произошёл конфликт с тремя пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого ей причинили телесные повреждения», — говорится в заявлении.