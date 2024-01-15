Пожар произошел в калининградской гимназии

Пожар произошел в гимназии № 40 в Калининграде. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, из здания эвакуировали около 1,6 тысяч учащихся и педагогов.

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании на улице Юрия Маточкина поступило спасателям в 9:40 по местному времени (10:40 мск). По прибытии пожарная охрана установила, что возгорание случилось в туалете на втором этаже — там загорелась мусорная корзина. Ликвидировать огонь удалось до прибытия подразделений МЧС России.

Пострадавших нет. Сейчас из помещений гимназии выветривают дым. Причины происшествия выясняются.

Напомним, что 9 января пожар произошел в школе № 45 в Уфе. Как рассказывали учащиеся в социальных сетях, возгорание началось с лампочки — она «перегрелась и потолок загорелся».