В Октябрьском районе Улан-Удэ произошел пожар в ресторане

"Горит кровля ресторана по улице Тулаева, 134. На место выехали силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по второму рангу вызова. На месте работают 35 человек, 12 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.