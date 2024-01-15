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На шахте в Воркуте остановили работы после прорыва грунтовых вод

На шахте «Заполярная» в Коми после прорыва грунтовых вод приостановлены работы в забое, горняки выведены на поверхность. Об этом сообщила компания «Воркутауголь» во «ВКонтакте».

На шахте в Воркуте остановили работы после прорыва грунтовых вод
© МЧС РФ по Республике Коми

15 января на шахте «Заполярная» случился, как заявили в компании, непрогнозируемый прорыв подземных вод. Из-за прорыва произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте была смена из 60 человек.

Там рассказали, что в забое на момент происшествия находились три человека. Один пострадавший был доставлен в больницу с легкими травмами, второй вышел на поверхность самостоятельно, третий — обнаружен без признаков жизни.

«Работники шахты «Заполярная» выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены», — подчеркнули в компании и добавили, что на предприятии работает специально созданная комиссия, которая определит причины ЧП.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии на шахте.

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