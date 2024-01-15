Сбивший поэта Рубинштейна водитель находится под подпиской о невыезде

Водитель, который сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве, в настоящее время находится под подпиской о невыезде. RT на русском
"В настоящее время водитель, сбивший на пешеходном переходе Льва Рубинштейна на улице Образцова, находится под подпиской о невыезде. По итогам экспертизы о причинах смерти поэта будет рассмотрен вопрос о переквалификации статьи уголовного дела", - сказал собеседник агентства. ТАСС
ДТП произошло 8 января. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший был помещен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Рубинштейну была проведена операция, врачи боролись за его жизнь, но 14 января стало известно о его смерти. Водитель с места происшествия не скрывался. За последний год за ним числится 19 нарушений правил дорожного движения. Lenta.ru