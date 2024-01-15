В казанском детсаду умер двухлетний ребенок

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка в детском саду в Татарстане.

«Стало известно, что в Казани двухлетний ребенок потерял сознание во время игры в детском саду, позже девочка скончалась. Отмечается, что ранее девочка почти месяц лечилась от ОРВИ», – рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

По информации телеграм-канала Shot, трагедия произошла в минувшую пятницу. Ребенку неожиданно стало плохо. Воспитатели вызвали скорую, однако прибывшие медики вынуждены были лишь констатировать смерть.

При этом, как информирует телеграм-канал, бригада скорой помощи во время осмотра определила, что смерть наступила около часа назад. В настоящее время полиция выясняет причину: медики долго ехали на вызов или воспитатели поздно вызвали скорую.