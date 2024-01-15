Рэпер T-Sav получил два пожизненных срока за песню с признанием в убийстве

Канадского рэпера T-Sav (Тайрел Нгуен) приговорили к двум пожизненным срокам после того, как он записал трек с признанием в преступлении, сообщает телеканала CBC.

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По данным СМИ, суд признал исполнителя виновным в убийстве двух человек. Помимо показаний ключевого свидетеля, частью доказательств по делу выступил и клип на песню рэпера. По версии следствия, T-Sav убил бандита и студента. Первое преступление стало результатом «разборок» между двумя бандами.