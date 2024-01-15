Сотрудница «Райффайзенбанка» переводила себе деньги со счетов иностранных вкладчиков

Сотрудница московского отделения «Райффайзенбанка» похитила деньги со счетов иностранных вкладчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

29-летняя девушка работала в филиале банка на Мичуринском проспекте и выпускала дополнительные банковские карты, чтобы затем привязать их к счетам зарубежных клиентов. После этого она снимала с них небольшие суммы, оформив заявление «от имени вкладчиков» на перевод денежных средств. Пострадавшие даже не догадывались об этих операциях.