В Воркуте возбудили уголовное дело по факту аварии на шахте

Следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело по факту аварии на шахте "Заполярная" АО "Воркутауголь", где в результате прорыва подземных вод один человек погиб. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, погиб проходчик, еще один травмирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщил ТАСС воркутинский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Антон Сосновский, по факту аварии организована проверка, сформирована комиссия с участием представителей правоохранительных органов и спецслужб, в том числе Ростехнадзора.

"Будет дана оценка исполнения АО "Воркутауголь" законодательства об охране труда и промышленной безопасности опасных производственных объектов. Будет проверена полнота и своевременность реализации полномочий должностными лицами органов государственного контроля", - сообщила республиканская прокуратура.