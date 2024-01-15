В Чечне задержали подозреваемого в убийстве сельского жителя

В Чечне задержали 30-летнего мужчину по подозрению в убийстве жителя села Воскресеновское. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сотрудники МВД России... задержали преступника, который накануне убил мужчину в станице Воскресеновская», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он уточнил, что 30-летний мужчина скрывался в лесном массиве.