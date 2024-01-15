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В Чечне задержали подозреваемого в убийстве сельского жителя

В Чечне задержали 30-летнего мужчину по подозрению в убийстве жителя села Воскресеновское. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Чечне задержали подозреваемого в убийстве сельского жителя
© РИА Новости

«Сотрудники МВД России... задержали преступника, который накануне убил мужчину в станице Воскресеновская», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он уточнил, что 30-летний мужчина скрывался в лесном массиве.

Ранее суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей 16-летнему жителю, подозреваемому в убийстве своей 14-летней подруги и её матери.

Происшествия
Рамзан Кадыров
МВД России