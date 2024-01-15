Петербургского восьмиклассника избили и ограбили в подъезде

В Санкт-Петербурге неизвестные избили и ограбили 14-летнего подростка в подъезде дома на Парашютной улице. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, к сотрудникам полиции обратилась мать восьмиклассника. Женщина пояснила, что, когда юноша зашел в подъезд, на него напали двое мужчин.

Они потребовали у школьника деньги, а после избили его.

Несовершеннолетнему после случившегося понадобилась помощь медиков. У него диагностировали ссадины и гематомы по всему телу, а также несколько ушибов. Петербургские следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.