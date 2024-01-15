Актер из Подмосковья приставал к девятилетнему ребенку в гримерке

В Подмосковье 18-летний актер приставал к девятилетнему мальчику во время репетиции. Об этом сообщает Telegram -канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Орехово-Зуево. Потерпевшей занимался в актерском кружке, и с августа группа стала готовить спектакль. В день премьеры к ребенку в гримерке подошел студент и стал предлагать непристойные игры, он домогался мальчика.