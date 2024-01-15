Подозреваемый в убийстве женщины на востоке Москвы сбежал
Предполагаемый убийца женщины, тело которой нашли в мешке на востоке Москвы, успел сбежать за границу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По информации Telegram-канала 112, под подозрением оказался 35-летний гражданин Узбекистана. В день убийства он вылетел на родину из аэропорта «Внуково».
Напомним, что 42-летняя женщина на новогодних праздниках навещала свою 18-летнюю дочь, которая недавно перебралась в столицу. В ночь с 9 на 10 января она пошла на свидание с мужчиной, а позднее рассказала дочери, что их встреча проходит в подвале. Женщина постоянно была на связи и отправляла геолокацию, однако через некоторое время ее телефон оказался выключен. Тело обнаружили в мешке через два дня.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сообщалось, что у женщины осталась еще одна совершеннолетняя дочь.