Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска

Самолет Ту-204 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском аэропорту Мирный. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура своем в Telegram-канале.

Отмечается, что в момент инцидента на борту находились три члена экипажа, никто не пострадал.

Воздушное судно принадлежит «Почте России», борт отбуксировали к месту стоянки.

«Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в правоохранительных органах.