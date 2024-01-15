СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России почти за два года

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства возбудили более 270 уголовных дел за ложную информацию о российских вооружённых силах почти за два года.

По его словам, в 2023 году по статье УК России о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных было возбуждено 90 уголовных дел.

«А всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение — 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц», — уточнил он в интервью РИА Новости.

Также Бастрыкин сказал, что за дискредитацию использования ВС России возбуждено 81 уголовное дело.