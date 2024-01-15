Один горняк пропал в Воркуте после прорыва грунтовых вод в шахте

Горняк пропал после прорыва грунтовых вод в шахте «Заполярная» в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

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По данным регионального ведомства, утром из-за прорыва произошло частичное затопление в шахте на глубине 600 метров. На место инцидента выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Стало известно, что один горняк пострадал, а еще один пропал без вести — его разыскивают.