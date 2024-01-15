Сильный пожар вспыхну на складе в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщает Telegram-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи».

Вечером 14 января на складе Wildberries в Петербурге начался новый пожар, открытое горение удалось локализовать после полуночи на площади 150 квадратных метров. Обстоятельства и причина пожара выясняются.

Предыдущее возгорание случилось 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, спасатели эвакуировали 1617 человек. При этом Wildberries до сих пор пытается установить связь с некоторыми сотрудниками.