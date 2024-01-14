Посетители кафе в Башкирии устроили массовую драку

Все произошло еще в декабре, однако подробности выяснились только сейчас. Все началось с того, что один из посетителей задел девушку с подносом, после этого начался конфликт, переросший в драку. Судя по кадрам, в конфликте приняли участие не менее семи мужчин. В один момент драка переросла в жестокое избиение.