В Москве задержан мужчина, бегавший по крышам вагонов метро

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали одного из молодых людей, которые бегали по крышам вагонов поезда метро. Об этом 14 января сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, остальные участники группы также установлены, в настоящее время принимаются меры для их задержания.

На опубликованном видео задержанный рассказал, что прибыл в столицу 22 декабря для съемки развлекательных видеороликов. В ответ на вопрос о причине задержания он поделился, что 10 января прыгнул на поезд и выкрутил две лампочки, а на следующий день вновь запрыгнул на один из поездов и пробежался по нему, ударив ногой другой приближающийся поезд.