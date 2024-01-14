В Москве задержан мужчина, бегавший по крышам вагонов метро
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали одного из молодых людей, которые бегали по крышам вагонов поезда метро. Об этом 14 января сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, остальные участники группы также установлены, в настоящее время принимаются меры для их задержания.
«Мои коллеги задержали одного из нарушителей требований транспортной безопасности в столичном метрополитене. Видео с грубыми нарушениями общественного порядка были выявлены в сети Интернет», — сообщила Волк.
На опубликованном видео задержанный рассказал, что прибыл в столицу 22 декабря для съемки развлекательных видеороликов. В ответ на вопрос о причине задержания он поделился, что 10 января прыгнул на поезд и выкрутил две лампочки, а на следующий день вновь запрыгнул на один из поездов и пробежался по нему, ударив ногой другой приближающийся поезд.