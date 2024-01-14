В Казани загорелась гостиница «Астория»

Серьезный пожар в столице Татарстана. Загорелось здание гостиницы «Астория» на улице Павлюхина, сообщает издание «Бизнес Онлайн».

Район вокруг гостиницы оцеплен пожарными. Дым виден за несколько километров, вблизи горящего объекта плохая видимость.

«Горит кровля здания, где, по предварительной информации, расположены банкетный зал и мини-отель „Астория“», — рассказали в МЧС.

По словам персонала гостиницы, людей успели эвакуировать. Пострадавших нет. При этом на место прибыли кареты скорой помощи