В российском селе новогодняя ель рухнула из-за ветра

На южную часть Сахалина обрушился циклон, принесший сильный ветер и метель. Порывом ветра снесло новогоднюю ель в селе Троицкое, передает Telegram-канал Amur Mash.

На видео показано, как рухнула стоящая в парке ель. Дерево от порыва ветра падает на землю. В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются авиарейсы. Движение транспорта приостановлено на дорогах Южно-Сахалинск — Оха (участок 28 — 128 километров), Лиственничное — Охотское, Долинск — Быков и Троицкое — Новотроицкое. Также отменены автобусы в Корсаков.

В школах ввели дистанционные занятия, некоторых сотрудников перевели на удаленный режим работы. Для жителей Троицкого развернули пункт временного размещения, в котором можно переждать непогоду.