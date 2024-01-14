На юго-западе Исландии поток лавы достиг домов в городе Гриндавик

Поток лавы, возникший в результате извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес, достиг домов в городе Гриндавик, по меньшей мере два из них горят. Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV со ссылкой на заявление представителя Метеорологического центра Исландии.