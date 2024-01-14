Стало известно, какое наказание грозит сбившему Рубинштейна водителю

Водителю автомобиля, который сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве, может грозить реальный срок, рассказал Пятому каналу адвокат Тимур Матвеев. По словам юриста, уголовное дело по факту аварии уже было возбуждено, однако теперь, после смерти пострадавшего, наказание будет пересмотрено.

Скорее всего, его отправят в колонию-поселение. В данном случае (после смерти пострадавшего) у нас судебная система идет по пути ужесточения наказания за ДТП. А там уже будет видно, как суд отнесется, тут же имела место грубая неосторожность, — отметил Матвеев.

Эксперт сообщил, что точно предугадать решение суда нельзя, поскольку подробных деталей расследования дела в открытом доступе нет. Неизвестно, был ли водитель трезвым, находился ли он под воздействием лекарственных препаратов или алкоголя, добавил Матвеев. Он подчеркнул, что все это будет влиять на решение судьи.

Авария произошла около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где жил пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным. Врачи констатировали у потерпевшего перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде.