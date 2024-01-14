Стало известно о массовых отключениях электроснабжения в Ростове-на-Дону и Азове. Об этом написала компания «Донэнерго» в Telegram.

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«Город Ростов-на-Дону, в 06:01 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей», — говорится в сообщении «Донэнерго».

В Азове также произошло технологическое нарушение в сети, которое привело к частичному отключению электроснабжения, сообщили в компании. Точное число оставшихся без света жителей городов не уточнялось.

В ночь на 14 января глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил, что десятки тысяч человек в Ростовской области остались без света. Он уточнил, что отключения света были зафиксированы в разных районах города.